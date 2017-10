Pescuit sau sex? Soţia a decis

Pescuit sau sex? Soția a decis

Ştire online publicată Marţi, 06 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Patru tipi căsătoriți merg la pescuit. Cam după vreun ceas se putea asculta următoarea conversație:- Nici nu vă-nchipuiți ce a trebuit să fac să pot veni la pescuit! Am promis că în următorul sfârșit de săptămână voi zugravi toată casa!- Nici pe mine nu m-a lăsat să vin până n-am promis că voi schimba toată gresia în jurul piscinei.- Voi vă plângeți pentru niște fleacuri. Eu a trebuit să promit că voi renova bucătăria inclusiv schimbarea electrocasnicelor.Și așa au continuat să pescuiască până când și-au dat seama că cel de-al patrulea nu zisese nimic.- Hei, tu, doar nu vrei să ne faci să credem că n-a trebuit să promiți nimic!- Eu am pus deșteptătorul să sune la 4.30 AM și când a sunat, m-am apropiat de soția mea și i-am șoptit la ureche: „Pescuit sau sex?” Și ea mi-a răspuns: „Să te îmbraci bine!”