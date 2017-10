Perlele oamenilor din fotbal…

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dorinel Munteanu: La pomul lăudat, nici mere nu face.Cristi Chivu: Echipa națională are nevoie de suportul suporterilor echipei naționale.Claudiu Răducanu: O să dau și gol, dacă o să mă convoacă…Gabi Boștină: Nu știu câte goluri ar trebui să marcăm ca s-o eliminăm pe Betis. Cât mai multe ar fi suficiente.Adi Ilie: Dacă ar fi să scoatem primele 30 de minute, cred că am fi putut fi câștigători.Gheorghe Hagi: Omul este o persoană umană.Măldărășanu: Este un meci de care pe care, dar nu este decisiv.Cornel Dinu: Doar prin hazardul inconștient social nu se putea ajunge în sfere atât de aureolate și în plan financiar.