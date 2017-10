Paris Hilton se relansează în muzică

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

La mai puțin de o lună de la eliberarea din închisoare, Paris Hilton se pregătește de o nouă lansare muzicală, un material discografic în colaborare cu producătorul Scott Storch, care a mai lucrat cu Beyonce, Christina Aguilera sau 50 Cent, potrivit eonline.com. „Deja lucrez la noua mea piesă”, a spus Paris Hilton. „M-am întâlnit cu Scott (Storch, producătorul primului album - n.r.) și lucrăm la ea. Lucrez cu Scott la asta de câteva săptămâni”. Storch este recunoscut pentru că a lucrat și cu Beyonce, Christina Aguilera, R.Kelly, 50 Cent sau Dr. Dre. Prietenii lui Hilton spun că aceasta este hotărâtă să facă noul album mai bun decât precedentul, „Paris”. „Ia lecții de canto de câteva ori pe săptămână. E foarte serioasă în ceea ce privește cariera ei muzicală”, a spus un apropiat. Paris s-a întâlnit deja cu conduce-rea executivă MTV, deși nu e clar dacă s-a vorbit despre viitorul album sau un alt proiect. Albumul de debut al lui Hilton s-a vândut în peste 60.000 de exemplare, iar „Stars Are Blind” a devenit hit în multe țări din întreaga lume. Casa de discuri Warner Bros. a renunțat la colaborarea muzicală cu Paris Hilton, în iunie, cu doar câteva zile înainte ca Hilton să ajungă la închisoare. „Nu așteptăm un nou material al lui Paris în viitorul apropiat”, au spus atunci reprezentanții Warner. Albumul de debut al starletei, „Paris”, s-a vândut sub așteptări anul trecut, iar cronicile nu i-au fost favorabile. Cei de la Warner se pare că au fost foarte dezamăgiți după ce au investit 250.000 de dolari în videoclipul piesei „Stars Are Blind” și în turneul promoțional, care au adus încasări de mai puțin de o jumătate de milion de dolari. Piesa a ajuns pe locul 18 în topul american Billboard, în timp ce al doilea extras, „Nothing In This World”, abia a atins locul 89. În Europa însă, piesa „Stars Are Blind” a fost primită destul de bine, iar în România a ajuns chiar pe primele poziții ale clasamentelor radio.La mai puțin de o lună de la eliberarea din închisoare, Paris Hilton se pregătește de o nouă lansare muzicală, un material discografic în colaborare cu producătorul Scott Storch, care a mai lucrat cu Beyonce, Christina Aguilera sau 50 Cent, potrivit eonline.com. „Deja lucrez la noua mea piesă”, a spus Paris Hilton. „M-am întâlnit cu Scott (Storch, producătorul primului album - n.r.) și lucrăm la ea. Lucrez cu Scott la asta de câteva săptămâni”. Storch este recunoscut pentru că a lucrat și cu Beyonce, Christina Aguilera, R.Kelly, 50 Cent sau Dr. Dre. Prietenii lui Hilton spun că aceasta este hotărâtă să facă noul album mai bun decât precedentul, „Paris”. „Ia lecții de canto de câteva ori pe săptămână. E foarte serioasă în ceea ce privește cariera ei muzicală”, a spus un apropiat. Paris s-a întâlnit deja cu conduce-rea executivă MTV, deși nu e clar dacă s-a vorbit despre viitorul album sau un alt proiect. Albumul de debut al lui Hilton s-a vândut în peste 60.000 de exemplare, iar „Stars Are Blind” a devenit hit în multe țări din întreaga lume. Casa de discuri Warner Bros. a renunțat la colaborarea muzicală cu Paris Hilton, în iunie, cu doar câteva zile înainte ca Hilton să ajungă la închisoare. „Nu așteptăm un nou material al lui Paris în viitorul apropiat”, au spus atunci reprezentanții Warner. Albumul de debut al starletei, „Paris”, s-a vândut sub așteptări anul trecut, iar cronicile nu i-au fost favorabile. Cei de la Warner se pare că au fost foarte dezamăgiți după ce au investit 250.000 de dolari în videoclipul piesei „Stars Are Blind” și în turneul promoțional, care au adus încasări de mai puțin de o jumătate de milion de dolari. Piesa a ajuns pe locul 18 în topul american Billboard, în timp ce al doilea extras, „Nothing In This World”, abia a atins locul 89. În Europa însă, piesa „Stars Are Blind” a fost primită destul de bine, iar în România a ajuns chiar pe primele poziții ale clasamentelor radio.