Papagalul fără picioare…

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip se hotărăște să-și cumpere o mascotă. Merge la un magazin specializat și plimbându-se vede un papagal atârnând de un băț, cu capul în jos. Se oprește, se uită la el și zice cu voce tare: - Ce-o fi pățit papagalul ăsta? - M-am născut așa, sunt un papagal fără picioare. - Ptiu, drace! Mi se pare că pasărea asta a înțeles ce ziceam și mi-a răspuns. - Sigur că da, sunt un papagal total inteligent și foarte cult. - A, da? Atunci răspunde-mi la asta: cum te ții de băț dacă n-ai picioare? - Bine, vezi, mi-e un pic rușine, dar acum că m-ai intrebat... Folosesc penisul, îl dau de câteva ori după băț. Nu se vede fiindcă-l acopăr cu penele. - Incredibil! Într-adevăr, poți înțelege ce zice lumea și poți răspunde? - Desigur! Vorbesc româna, spaniola și engleza. Pot conversa fără probleme aproape despre orice: politică, religie, fotbal, chimie, filozofie și sunt expert în ornitologie. Ar trebui să mă cumperi, sunt o companie excelentă. Se uită omul la preț, 200$. - Prea mult pentru mine! - Ssst, îl cheamă papagalul, făcându-i semn cu o aripă să se apropie. Nimeni nu mă vrea fiindcă n-am picioare. Oferă-i patronului 20$. Plătește tipul 20$, ia papagalul și merge acasă. Trec săptămânile, papagalul se dovedește a fi foarte grațios, interesant, un bun prieten, chiar dă sfaturi bune, omul e fericit. Într-o zi, când ajunge acasă de la muncă, papagalul îi face iar semn cu aripa să se apropie. - Nu știu dacă să-ți spun sau nu, e despre nevastă-ta și poștaș... - Cum?! - Bine, azi dimineață când a venit poștașul, nevastă-ta l-a întâmpinat cu un sărut pe gură. Purta lenjerie intimă. - Și?! - După aceea, poștașul a intrat și a început s-o mângâie... - Sfinte Dumnezeule! Și mai ce? - I-a scos sutienul... chiloții... s-a așezat în genunchi și a început s-o sărute pe toate părțile, coborând... coborând... pe la buric, în jos... în jos... Papagalul tăcu un timp. - Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vorbește, papagal nenorocit! - Îmi pare rău, dar nu mai știu. Am avut erecție și am căzut de pe băț.