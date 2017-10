Pact între soţi. Cum se menţine armonia în cuplu

Pact între soți. Cum se menține armonia în cuplu

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. De două ori pe săptămână mergem într-un restaurant dră-guț, bem vin, mâncare bună și companie plăcută… Ea merge marți, eu vineri. 2. Dormim în paturi separate, eu la Milano, ea la Genova. 3. O duc peste tot, dar ea reu-șește mereu să găsească dru-mul înapoi. 4. Am întrebat-o unde vrea să meargă pentru aniversarea căsătoriei și mi-a răspuns: „Într-un loc unde nu am mai fost de mult timp”. I-am sugerat bu-cătăria. 5. Ne ținem de mână mereu. Dacă nu o fac, începe să cheltu-iască. 6. Are un robot de bucătărie electric, un storcător electric, un prăjitor electric și zice că sunt prea multe în casă, nu are loc de ele unde să stea. Așa că i-am cumpărat un scaun electric. 7. Mi-a spus că mașina nu merge, că are apă în carburator. Am întrebat unde e mașina: „În lac”. 8. A făcut o mască de argilă. Pentru două zile, a fost frumoasă foc. Apoi și-a spălat masca de pe față. 9. A urmărit camionul de gunoi, urlând după el: „Sunt în întârziere pentru gunoi?” Șoferul a răs-puns: „Nu, saltă înăuntru!”. 10. Amintește-ți mereu: căsătoria e prima cauză a divorțului. 11. Deci, nu i-am vorbit soției mele pentru 11 luni. Nu îndrăzneam să o întrerup. 12. Ultima ceartă a fost din cauza mea. A întrebat „Ce e pe televizor”, iar eu am răspuns: „Praf”. 13. La început, Dumnezeu a creat pământul și s-a odihnit. Apoi a creat bărbatul și s-a odihnit. Apoi a creat femeia. Și nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit niciodată!