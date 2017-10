Pacate mari

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip se duce la preot : - Parinte am pacate mari. - Spune fiule, D-zeu e mare si iarta. - Parinte in timpul razboiului am ascuns un evreu in beci. - Fiule, asta nu e pacat i-ai salvat viata. Mergi cu Domnul linistit acasa. - Da, Parinte, dar i-am cerut 20 de dolari pe zi. - Fiule, asta nu este bine. Ai profitat de necazul lui. Dar totusi i-ai salvat viata. Mergi acasa tine post 2 saptamani si fa rugaciuni. Omul pleaca, nu prea convins, si dupa 5 minute bate la usa preotului din nou. Intra si il intreaba pe preot: - Parinte, crezi ca ar fi bine sa-i spun ca s-a termninat razboiul?Un tip se duce la preot : - Parinte am pacate mari. - Spune fiule, D-zeu e mare si iarta. - Parinte in timpul razboiului am ascuns un evreu in beci. - Fiule, asta nu e pacat i-ai salvat viata. Mergi cu Domnul linistit acasa. - Da, Parinte, dar i-am cerut 20 de dolari pe zi. - Fiule, asta nu este bine. Ai profitat de necazul lui. Dar totusi i-ai salvat viata. Mergi acasa tine post 2 saptamani si fa rugaciuni. Omul pleaca, nu prea convins, si dupa 5 minute bate la usa preotului din nou. Intra si il intreaba pe preot: - Parinte, crezi ca ar fi bine sa-i spun ca s-a termninat razboiul?