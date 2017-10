Ospitalitate franceză

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ion, tânăr țăran dintr-un sat din Ardeal, câștigă o excursie la Paris. Când aude bunicu-său vestea âl cheamă și-i spune:- No, mă ficior, apăi să știi tu că îi foarte fain la Paris acolo… Eu am fost când eram ficior ca tine și tare bine-o fost.. Mâcai și beai pe gratis prin mai toate cârciumile… Era una, pe lângă Gară, pe dreapta… acolo mâncam cât vroiam, beam cât vroiam, fetele doritoare…. și nu ne cereau francezii ăia nici un ban și la plecare ne mai și salutau! Poate dai și tu pe-acolo…Pleacă Ion la Paris, iar după câteva zile se întoarce supărat la bunicu-său:-No, măi moșule, m-ai mințit ! Am fost acolo unde mi-ai zis, am mâncat pe săturate, am băut pe săturate, tot ce-am vrut, francezii ăia erau toți atenți si draguti, dar când am terminat mi-au cerut 1000 de euro! Toți banii mi i-au luat și m-au salutat și la plecare cu niște șuturi în fund!- Mă fiule, dar tu cu ce ai mers la Paris ?- Păi, cu avionul, cu Tarom-ul.- Tarom??? Hmm, n-am auzit de ăsta, pe noi ne-o dus cu tancurile, cu Wehrmacht-ul…