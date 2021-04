O căruță cu lemne se răstoarnă într-o intersecție din capitală. Se adună șoferii blocați :-Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful...Se mai adună câțiva șoferi, vreo trei vatmani, ...- Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful...Se mai şi adună câțiva taximetriști, vine şi Poliţia Rutieră:- Bă, nu ridici lemnele?- No, să vină șeful...- Bă, da el știe că i s-o răsturnat căruța?- D-apoi cum nu, ca el doar e colea sub căruță...