Obligaţie la doctor

Obligație la doctor

Ştire online publicată Marţi, 05 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion se operează de hernie. După o lună vine la control. Medicul:- Ei bine, cum te simți?- Foarte bine, domnule doctor. Mi s-au tras firele, pot ridica orice, numai o problemă mai am: înainte mă ușuram așa un jet sănătos, cu bulbuci, acum numai așa câte un pic-pic.- Oh, am uitat să-ți zic, când te-am operat ți-am scos și un rinichi.- De ce, am avut cancer sau ceva?- Ah, nu, stai liniștit, am avut și eu o obligație…