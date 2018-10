O studentă la Medicină, ruşinoasă foc

O studentă la Medicină, rușinoasă foc

La Facultatea de Medicină, în timpul examenului de medicină generală, profesorul invită studenții să intre pe rând în sală. Prima intră o studentă.- Domnișoară, vă rog să vă alegeți un bilet! zice profesorul.Studenta își alege un bilet.- Citiți, vă rog, întrebarea!Studenta citește cu glas tare: „Ce organ al corpului uman se mărește de 10 ori în timpul excitației sexuale?”.- Răspundeți, vă rog!- Hi, hi, hi, ha, ha, ha!- Domnișoară, vă rog să răspundeți la întrebare.- Îmi este rușine să răspund.- Domnișoară, dacă nu răspundeți, vă dau afară din examen și aveți nota 4.Studenta pleacă. Intră un student, care trage un bilet cu aceeași întrebare.- Organul care se mărește de 10 ori în timpul excitației sexuale este pupila.- Excelent! zice profesorul. Aveți nota 10. Și vă rog frumos, când ieșiți și o vedeți pe colega dumneavoastră, să-i spuneți că hi, hi, hi, ha, ha, ha se mărește doar de trei ori.