O soţie inventivă cum nu s-a mai văzut

O soție inventivă cum nu s-a mai văzut

Ştire online publicată Marţi, 08 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul vine acasă și-și găsește soția blondă tristă:– Mă simt îngrozitor, spunea ea. Am vrut să-ți calc noul costum și am făcut o gaură uriașă în pantaloni.– Nu-i nimic, draga mea. Costumul are două perechi de pantaloni.– Știu, pentru că ăsta a fost norocul meu: am folosit acești pantaloni ca să-i cârpesc pe cei arși.