O singură reţetă, pentru orice boală

O singură rețetă, pentru orice boală

Un doctor dintr-un sat avea o singură rețetă pentru orice boală. Indiferent ce te durea, el îți scria faimoasa rețetă pentru limbrici. Lumea se amuza deja pe acest subiect. Și ca să verifice toate zvonurile care s-au tot auzit de-a lungul timpului, într-o zi, la dispensar apare Ion cu mâna ruptă. Vecinii i-au spus, mai în glumă, mai în serios:- Să vedem, pentru fractură tot rețeta aia o să ți-o dea?Intră Ion la doctor. Cum îl vede, doctorul îl ia scurt:- Stai jos, să-ți scriu rețeta, ai limbrici!- Cum naiba am limbrici, domnule?! Am mâna ruptă!- Păi, da, văd. Dar cum ți-ai rupt-o?- Păi, m-am urcat în pom să tai niște uscături și am căzut!- Păi, vezi! Te-a mâncat în cur să te urci în pom, deci ai limbrici!