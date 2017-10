O secretară cu minte cât nuca

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o firmă, secretara sună la IT:- Alo!- Da.- Vino până la secretariat!- De ce?- Nu mai merge imprimanta!- Ce nu face?- Nu mai are curent!- Cum?!- Da, nu mai are curent!- Cum ați observat că nu are curent?- Îmi apare pe calculator.- Ce scrie?!- Îmi apare pe calculator mesajul „current printer is unavailable”…