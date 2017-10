O scuza buna

Ştire online publicată Joi, 25 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarulunei masini de politie in oglinda, se gandeste: "Am o masina buna si pot sadispar". Asa ca accelereaza si urmarirea incepe. Cand acul kilometrajului ajunge la capatul cursei, barbatul se gandeste ca ar fi mai bine sa renunte si trage pe dreapta. Politistul se apropie de masina si spune: - Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica si vreau sa ajung acasa. Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste putin si raspunde: - Acum trei saptamani, sotia mea a plecat cu un politist. Cand te-am vazut in spatele masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi!Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarulunei masini de politie in oglinda, se gandeste: "Am o masina buna si pot sadispar". Asa ca accelereaza si urmarirea incepe. Cand acul kilometrajului ajunge la capatul cursei, barbatul se gandeste ca ar fi mai bine sa renunte si trage pe dreapta. Politistul se apropie de masina si spune: - Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica si vreau sa ajung acasa. Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste putin si raspunde: - Acum trei saptamani, sotia mea a plecat cu un politist. Cand te-am vazut in spatele masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi!