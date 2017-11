O să nasc un căţeluş!

O să nasc un cățeluș!

Ştire online publicată Vineri, 03 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O brunetă, o blondă și o roșcată așteptau să nască.Bruneta spune:- Eu voi avea mai mult ca sigur un băiat, pentru că, atunci când am conceput copilul, am făcut-o stând sub bărbatul meu.Roșcata:- Eu cred că voi avea o fată, pentru că am stat deasupra.Blonda:- Of, Dumnezeule, o să nasc un cățeluș…