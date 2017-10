O partida de...

Ştire online publicată Marţi, 30 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un barbat naufragiaza pe o insula pustie si ramane acolo 10 ani. Intr-o zi o fata frumoasa inoata pana la insula intr-un costum de scafandru... Barbatul: "Buna! Sunt foarte bucuros sa te vad!" Fata: "Buna! Se vede ca esti aici de mult timp. De cat timp n-ai mai fumat o tigara?" Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului si scoate o tigara pe care i-o da barbatului. Barbatul: "Oh multumesc din suflet!" Fata: "Si de cand n-ai mai baut ceva?" Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare si scoate o sticla de whiskey pe care i-o da barbatului. Barbatul: "Oh...multumesc mult. Esti ca o zana buna!" Fata: coborand fermoarul costumului) "Si ia spune-mi, de cand n-ai mai avut o partida...?" Barbatul: "Oh, Doamne, sa nu-mi spui ca ai si crose de golf acolo?!"Un barbat naufragiaza pe o insula pustie si ramane acolo 10 ani. Intr-o zi o fata frumoasa inoata pana la insula intr-un costum de scafandru... Barbatul: "Buna! Sunt foarte bucuros sa te vad!" Fata: "Buna! Se vede ca esti aici de mult timp. De cat timp n-ai mai fumat o tigara?" Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului si scoate o tigara pe care i-o da barbatului. Barbatul: "Oh multumesc din suflet!" Fata: "Si de cand n-ai mai baut ceva?" Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare si scoate o sticla de whiskey pe care i-o da barbatului. Barbatul: "Oh...multumesc mult. Esti ca o zana buna!" Fata: coborand fermoarul costumului) "Si ia spune-mi, de cand n-ai mai avut o partida...?" Barbatul: "Oh, Doamne, sa nu-mi spui ca ai si crose de golf acolo?!"