O nouă soţie pe lista de aşteptare

O nouă soție pe lista de așteptare

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o seară, în pat, soțul și soția...Soția: - Dragă, dacă eu am să mor, tu ai să te recăsătorești?Soțul: - Hmm, după o vreme, cred că o să iau în considerare și variantă asta...Soția: - Deci, dragă, dacă eu am să mor și tu, după o vreme, ai să te recăsătorești, ea o să locuiască la noi în apartament?Soțul: - Hmm, având în vedere că am investit destul de mulți bani în apartamentul ăsta, da, cred că o să locuiască la noi în apartament...Soția: - Deci, dragă, dacă eu am să mor și tu, după o vreme, ai să te recăsătorești și ea o să locuiască la noi în apartament, o să doarmă și în patul nostru?Soțul: - Hmm, având în vedere că patul este nou-nouț, da, cred că o să doarmă și în patul nostru...Soția: - Deci, dragă, dacă eu am să mor și tu ai să te recăsătorești și ea o să locuiască la noi în apartament și o să doarmă în patul nostru, o să poarte și mănușa mea de golf?Soțul: - A... nu, asta nu! Ea e stângace...