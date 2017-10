O întâmplare adevărată

Sună telefonul. Fetița ridică receptorul:- Alo?- Bună, scumpo; sunt eu, tati. Mami e cumva în apropierea telefonului?- Nu, tati, mami e la etaj, în dormitor, cu unchiul Paul.După o scurtă pauză, tati zice:- Dar, scumpa mea, tu nu ai niciun unchi Paul!- Oh, ba da, am, și el e la etaj, în camera cu mami, chiar în acest moment.O altă scurtă pauză.- Uf, bine atunci, vreau ca tu să faci ceva pentru mine: lasă receptorul pe masă, aleargă la etaj, bate la ușa dormitorului și strigă la mami: „Mașina lui tati tocmai a intrat în parcare!”.- Bine, tati, doar un minut.Câteva minute mai târziu, fetița vine înapoi la telefon.- Am făcut ce mi-ai spus, tati.- Și ce s-a întâmplat, scumpa mea?- Ei bine, mami s-a speriat rău, a sărit din pat fără nicio haină pe ea, a început să alerge în stânga și în dreapta țipând, apoi s-a împiedicat de covor, s-a lovit cu capul de masa de toaletă și acum zace nemișcată!- O, Doamne! Și ce poți să-mi spui despre unchiul tău Paul?- Și el a sărit din pat, fără haine pe el și el s-a speriat rău și a sărit pe fereastra din spate direct în piscină. Dar cred că nu știa că săptămâna trecută am scos apa, ca să curățăm bazinul. S-a lovit de fundul piscinei și cred că a murit.O lungă pauză. O pauză și mai lungă… O foarte lungă pauză… apoi tati spune:- Piscină zici? Hmmm…. Aveți numărul 0314004444?- Nu, cred că ați greșit numărul.