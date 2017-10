Nuntă tradițională la Vaslui

Nuntă tradițională într-un sat din Vaslui. Conform tradiției, toți nuntașii se îmbată, iar familiile mirelui și miresei se încaieră, sparg totul în local și, firesc, sosește poliția.Săptămâna următoare, membrii celor două familii sunt chemați la Judecătorie.Bătaia continuă și acolo până când judecătorul îi domolește.Cavalerul de onoare, Paddy, se ridică în picioare și spune:- Domnule judecător, eu am fost cavaler de onoare la nuntă și pot explica ce s-a întâmplat.- Bine, fu de acord judecătorul.- La noi în sat există tradiția ca la nunți cavalerul de onoare să danseze primul cu mireasa. Ei bine, am terminat primul dans și fiindcă muzica a continuat l-am dansat și pe-al doilea și fiindcă nici la următoarea melodie muzica nu s-a oprit, am dansat și al treilea dans. Când, deodată, mirele a sărit peste masă, a alergat spre noi și apoi i-a tras miresei un șut puternic între picioare…- Dumnezeule, exclamă judecătorul, cu siguranță a fost foarte dureros.- Dureros!? Ticălosul mi-a rupt trei degete !