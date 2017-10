Numai internetul e de vină…

Joi, 12 Iulie 2007.

Pentru creșterea numărului sinuciderilor Furnizorii de internet din Irlanda de Nord sunt rugați să dea o mână de ajutor autorităților pentru a reduce numărul sinuciderilor în rândul adolescenților, potrivit BBC online. Ministrul Sănătății a cerut mai multor companii din domeniul informatic să blocheze paginile de internet care promovează sinuciderile în rândul tinerilor. Demnitarul nord-irlandez a ținut să sublinieze contribuția pozitivă a sectorului informatic la dezvoltare, dar a adăugat că astfel de măsuri sunt necesare. În ultimul an, rata sinuciderilor în Irlanda de Nord a crescut îngrijorător, iar unul dintre factori este considerat a fi internetul, unde apar mărturii ale sinucigașilor sau articole despre metode de sinucidere. Pentru pierderea virginității Sub titlul, „Virginitate de vânzare pentru 10.000 de lire sterline“, o fată de 18 ani, din Marea Britanie, a postat pe un site popular printre prostituate un anunț care a șocat opinia publică. „Sunt o virgină de 18 ani care trebuie să-și plătească taxa pentru facultate și vreau să îmi vând virginitatea. Sunt brunetă, cu ochii verzi, aspect drăguț, bine proporționată“. Așa și-a făcut reclamă adolescenta, care încă locuiește cu părinții săi. Reprezentanții site-ului au declarat că inițial nu au știut dacă este vorba despre o virgină autentică sau despre o prostituată care s-a gândit să își facă reclamă într-un mod inedit. Ea a declarat că s-a păstrat până acum pentru bărbatul potrivit, dar situația financiară gravă prin care trece familia sa a determinat-o să recurgă la acest gest. Fata susține că și-a găsit un cumpărător, dispus să o plătească cu bani gheață. Pentru spargerea seifului Jaf prin metode moderne la un centru de amuzament din statul american Colorado. Doi indivizi au reușit să fure 12.000 de dolari, după ce au spart seiful inspirându-se de pe Internet. Potrivit polițiștilor, cei doi bărbați mascați au pătruns în centru cu chei potrivite, au reușit să dezactiveze camerele de supraveghere, dar când a venit vorba să ghicească codul seifului, au recurs la o metodă orginală: au căutat pe Google. Ei au folosit computerul din camera vecină și au căutat termenii: „cum să spargi un seif” și „cum să deschizi un seif“. Ideea a fost una bună, iar în cele din urmă, hoții au dat lovitura și au plecat cu încasările centrului. „Nu a fost vorba despre hoți profesioniști”, au spus polițiștii, care suspectează că indivizii au avut informații din interior, pentru că aveau chei potrivite și știau exact unde este seiful. În plus, munca lor a fost ușurată fundamental de indicațiile găsite pe Internet. 