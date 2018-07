Nu reușesc s-o scot din țarc!

Sună telefonul, un reprezentant comercial. Răspunde copilul de 4 ani:- Alo!- Alo, aș putea să vorbesc cu mama ta?- Mama nu e acasă!- Mai este altcineva acasă?- Da, sora mea.- Poți să mi-o dai la telefon?- Imediat!După două minute revine copilul la telefon:- Alo?- Iarăși tu, am crezut că mi-o dai pe sora ta!- Am încercat, dar nu reușesc s-o scot din țarc!