„Nu ne-am mai putut abţine. Am făcut sex sălbatic…“

„Nu ne-am mai putut abține. Am făcut sex sălbatic…“

Trei cupluri vroiau să între în rândul oamenilor bisericii, așa că s-au dus la un preot să îl întrebe ce să facă. Preotul le-a spus că mai întâi trebuie să încerce să reziste fără sex două săptămâni și după aceea să vină să îi spună cum s-au descurcat. Primul cuplu era de pensionari, al doilea pe la 40 de ani și cel de-al treilea erau pe la 25. Se întorc după două săptămâni și preotul îi întreabă cum s-au descurcat.- Pensionarii spun că n-a fost nicio problemă să se abțină. Sunt primiți în rândul bisericii.- Cei de 40 de ani spun că a fost greu prima săptămână, dar după aia a fost floare la ureche. Sunt primiți și ei în rândul bisericii.- Când vine rândul celor de 25 de ani, tipul spune: Ne-am abținut cât ne-am abținut, dar într-o zi, când ea a scăpat cutia de lapte pe jos și s-a aplecat după ea... fustița i s-a ridicat... i-am văzut șnurulețul de la chiloței... oricum, n-am mai putut să mă abțin! Am simțit că trebuie neapărat să fac sex cu ea acolo, exact în acel moment, altfel o să explodez... și atunci am făcut sex sălbatic, acolo pe jos, am spart și cutia de lapte și nimic nu ne-a putut opri!- Îmi pare rău, zice popa, în acest caz nu vă mai putem primi în rândul Bisericii...- Asta-i soarta noastră! - zise tipul puțin dezamăgit. Oricum, au zis că nu ne mai primesc nici la Carrefour!