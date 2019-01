Nu mai merge imprimanta. Nu mai are curent!

Alo!– Da.– Vino pana la noi!– De ce?– Nu mai merge imprimanta!– Ce nu face?– Nu mai are curent!– Cum?!– Da, nu mai are curent!!– Cum ati observat ca nu are curent?– Imi apare pe calculator…– Ce??!!– Imi apare pe calculator mesajul: “current printer is unavailable”