Nu am mai văzut bărbat de trei luni…

Ion termină facultatea de medicină și e repartizat într-un sat. Acolo medicul bătrân îl informează că nu poate sta cu el prima săptămână (cum ar fi trebuit) și pleacă spunându-i să fie atent la ce face. Se întoarce peste șapte zile și-l întreabă ce a făcut. La care Ion îi spune:- Prima dată a venit o babă că o durea capul, așa că i-am dat un calmant. A doua oară a venit un copil julit la genunchi, așa că am curățat rana, am dezinfectat-o și l-am pansat. Vineri când să închid cabinetul a venit Maria, a încuiat ușa, s-a dezbrăcat și s-a întins pe masă spunându-mi:- Ioane, nu am văzut bărbat de trei luni!Medicul cu sufletul la gură îl întreabă pe Ion:- Și ce-ai făcut?- I-am pus picături în ochi!