Noul Spiderman are primul trailer VIDEO

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

The Amazing Spiderman, în regia lui Mark Webb o să intre în cinematografe anul viitor pe 3 iulie. Dar a apărut deja primul trailer și el e foarte spectaculos. Rolul titular îi aparține de data asta lui Andrew Garfield dar pe generic sunt anunțati și Martin Sheen sau Sally Field. Criticiii vorbesc deja despre o viziune mai întunecată decât cea din trilogia lui Sam Raimi, despre un univers mai apropiat de cel din The Dark Knight. În plus, trailerul ne pune la dispoziție pentru prima oară o vizune de tip first-person shooter: lumea văzută prin ochii lui Spider Man.