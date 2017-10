Noul medicament minune pentru sarcină

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu de francezi nu are copii și sunt îndemnați să vorbească cu un doctor american. Cum ei nu știau engleză și nici profesorul franceză nu au altă soluție decât înțelegerea prin gesturi. Profesorul le mimează că vrea să-i vadă în „acțiune”. Un pic jenați, cei doi soți trec la treabă. Profesorul rămâne un moment cu brațele încrucișate și dintr-odată strigă:- Stop!Merge la birou și scrie o rețetă. Foarte feri-ciți, cei doi se întorc spre casă și în drum intră într-o farmacie unde întreaba farmacistul:- Aveți Triteoterol?Perplex, farmacistul reflectă puțin.- Triteoterol… Triteoterol, nu, nu am așa ceva.- Uite rețeta primită de la medic.- Ei, dar ați citit aiurea, aici scrie: „Try the Other Hole”