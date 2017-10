Noroc de poştaş pensionar

Noroc de poștaș pensionar

Poștașul era în ultima zi de serviciu, după 35 de ani de adus poșta în același cartier. La prima casă a fost întâmpinat de membrii întregii familii, care l-au felicitat și i-au dăruit un cadou. La a doua casă la fel. La a treia, la fel. Și așa mai departe... La ultima casă, i-a deschis o femeie superbă goală pușcă. L-a dus în dormitor, unde i-a oferit cea mai tare partidă de sex. S-au dus în bucătărie, unde ea îi pregătise un mic dejun imens. În timp ce mânca, el a observat o bancnotă de un dolar pusă pe masă. - Pentru ce-i dolarul ? - Păi, spuse ea, ieri i-am spus soțului că azi te pensionezi și că ar trebui să facem ceva frumos pentru tine și el a zis: „Fuck him, give him a dollar". Micul dejun a fost ideea mea...