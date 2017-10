Noi suntem în fundul gol!

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Melcule, unde fugi așa repede? întreabă ursul.- Mă caută DNA să mă aresteze.- De ce?- Eu am casă, mama casă, tata casă, fratele meu are casă…Ursul începe să fugă și el după ce s-a gândit un pic la ce a spus melcul. Pe drum, se întâlnește cu cocostârcul.- Ursule, de ce fugi?- Mă caută DNA să mă aresteze. Eu am blană, mama are blană, tata are și el blană…Se gândește cocostârcul și se pune și el pe fugă. Se întâlnește cu maimuța, care îl întreabă:- Cocostârcule, ce-ai pățit de fugi așa de tare?- Fug să nu mă aresteze DNA-ul. Eu trăiesc pe picior mare, mama trăiește pe picior mare, tata la fel…Fără să gândească, maimuța se pune și ea pe fugă. Când obosește, se oprește și-și spune:- Eu de ce fug? Eu sunt în fundul gol, mama e în fundul gol, tata e în fundul gol, bunicii la fel…