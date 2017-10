Noaptea, singure pe stradă

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Două tipe seara târ-ziu, pe stradă. O patrulă de jandarmi le oprește. Șeful patrulei zice:- Bună seara, actele la control, vă rog!Una dintre tipe răspunde:- Sunt stewardesă, tocmai ce am sosit dintr-un voiaj și acum merg repede spre casă să fac un duș, să mă schimb, pentru că tocmai am fost anunțată că trebuie să plec imediat într-un alt voiaj. Cum timpul este foarte scurt, în graba cu care am plecat, am uitat geanta cu actele la serviciu. Vă rog să înțelegeți situația creată, dar timpul mă presează și mă grăbesc!- Bun, înțeleg, răspunde jandarmul. Dar dumneavoastră? zice el adresându-se celeilalte tipe.La care tipa, roșie toată, răspunde:- Și eu tot prostituată sunt, dar nu știu să mă exprim!