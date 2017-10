Nevestele infidele, bune gospodine

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doi proaspăt căsătoriți ajung de comun acord să nu fie geloși. Și ori de câte ori unul din ei înșală, să pună în secret un bob de fasole într-un vas, iar la bătrânețe să scoată vasele și să vadă cine a fost mai fidel.Zis și făcut.Pe la 80 de ani, moșul zice:- Măi, muiere, cred că ar fi timpul să scoatem vasele să văd și eu de câte ori m-ai înșelat până acum!- Bine, cum zici tu!Moșul: - Uite, în vas am șapte boabe de fasole. Tu?Baba: - Eu am greșit mai mult! Am 18 boabe!Moșul: - Ei, nu-i chiar așa mult!Baba: - Da, dar îți mai aduci aminte de câte ori ai mâncat fasole?