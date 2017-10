Nevasta iartă totul. Iată reţeta succesului

Nevasta iartă totul. Iată rețeta succesului

Ion se trezește într-o dimineață cu o mahmureală îngrozitoare după o noapte petrecută la o petrecere de afaceri. Se chinuiește să-și deschidă ochii și primul lucru pe care îl vede sunt două aspirine așezate lângă un pahar cu apă pe noptieră. Și lângă el, un trandafir roșu! Ion se ridică din pat și-și vede hainele curate și călcate. Se uită prin cameră și vede că totul e în ordine perfectă și lucește de curățenie. La fel e și în restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uită în oglinda din baie și vede că are un ochi vânăt și în cele din urmă observă un bilet pe masă pe care scria: „Dragul meu, micul dejun e în cuptor. Eu am ieșit la cumpărături. Te iubesc!”Se târăște gemând până în bucătărie și vede că într-adevăr îl aștepta micul dejun aburind și ziarul de dimineață.Fiul lui e și el în bucătărie. Ion îl intreabă cu multă precauție:- Fiule, ce s-a întâmplat azi-noapte?- Păi, ai ajuns acasă beat turtă după 3 dimineața și ai luat-o razna. Ai rupt măsuța din sufragerie, ai vomitat pe coridor, te-ai urinat pe floarea mamei și ți-ai învinețit un ochi când ai dat cu capul de ușă, ca să arăți ce tare ești.- Atunci de ce este totul într-o ordine atât de perfectă, atât de curat, am primit un trandafir roșu și micul dejun mă așteaptă pe masă?- Ah, asta-i simplu, îi răspunde fiul. Mama te-a târât până în dormitor și când a încercat să-ți dea jos pantalonii i-ai spus: „Lasă-mă în pace, nesimțito, sunt însurat!”