Nevasta avocatului

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nevasta unui avocat, desi era implinita material si social, nu se simtea fericita. Desi isi dorea foarte mult nu reusea sa aiba un copil asa ca se decide sa faca toate analizele necesare. Merge la doctor dupa rezultate: - Doctore, va rog spuneti-mi ce e in neregula cu mine? - Doamna, cu dumneavoastra e totul ok, problema e sotul! - De ce, e steril? - Nu, doamna, e avocat, lucreaza numai cu limba!