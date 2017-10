NASA şi preocupările ei

NASA și preocupările ei

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Când NASA a început să trimită oameni în spațiu a descoperit că în spațiu stilourile nu funcționează la gravitate zero. Din cauza lipsei gravitației, cerneala pur și simplu nu curgea prin peniță. Ca să rezolve problema asta au cheltuit 12 milioane de dolari în zece ani de zile. În cele din urmă au reușit să inventeze un stilou care funcționa la gravitate zero, puteai să scrii pe tavan, în apă, practic, pe orice substanță și în orice mediu, chiar și la temperaturi sub 300 de grade Celsius.Ce au făcut rușii?… Au folosit un creion.