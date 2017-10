Multe se întâmplă în drum spre Constanţa

Multe se întâmplă în drum spre Constanța

În tren, Moș Ion nimerește într-un compartiment în care erau doar băieți tineri. Acesta îi întreabă:- Măi copii, mergeți la Constanța?- Da.- Pot să vă rog ceva? Eu sunt tare obosit, dacă adorm, mă treziți și pe mine la Medgidia?- Sigur că da, dormi liniștit.Moș Ion adoarme, iar tinerii își văd de poveștile lor și se apucă de jucat cărți. După ceva timp, un tânăr se uită pe geam și vede că trenul este oprit în stație la Medgidia.Imediat îl trezesc pe Moș Ion:- Tataie, trezirea că am ajuns!Trenul se pune în mișcare. Moș Ion agitat:- Și ce fac acum? Nu am cum să cobor, că îmi rup gâtul.Un tânăr îi explică:- Lasă că te învăț eu cum să cobori. Sari din tren și nu te oprești, continui să alergi în dreptul trenului și nu o să îți pierzi echilibrul. Când simți că ești stabil, te oprești.Moș Ion face exact cum spune tânărul și scapă fără să se lovească. Tinerii se felicită că au reușit să îl ajute pe om să coboare, dar nu trece mult timp și Moș Ion apare în compartiment.- Păi, ce ai făcut tataie? Am văzut că ai sărit…Moș Ion le explică:- Da, am sărit și am făcut exact așa cum ați spus voi. Alergam pe lângă tren și încercam să mă opresc. La ultimul vagon, un munte de om m-a luat de subțioară și a spus:- Hai tataie că te ajut eu să urci! Hopa sus!