Motoretă nouă, provocare nouă

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist și-a luat motoretă. A pornit-o și a plecat la drum. A ajuns în fața unui bar și a început să strige în timp ce se învârtea în cerc:- Cine are motoretă ca a mea? Cine are motoretă ca a mea?La care barmanul îi zice:- Bă, lasă-ne mă, nu te mai da mare!- Taci mă și zi cine mai are motoretă ca a mea?- Bă, dar de ce tot întrebi?- Nu știu de unde se oprește!