Motociclist cu întrebări

Un motociclist se învârtea cu motocicleta în jurul unui restaurant, strigând de mama focului:- Cine are motocicletă ca a mea!?Mai trec două ore în care el tot se mai învârtește și urlă în continuare același lucru. Până la urmă, din restaurant iese un tip și îi spune:- Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?- Nu mă laud! Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc…