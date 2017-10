Motive…

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Luni dimineața. Ofițerul își așteaptă soldații să se-ntoarcă din permisie. Apare primul, bineînțeles, întârziat.- Soldat, dă-mi un motiv bun!- Să vedeți domnule căpitan, am pierdut autobuzul, am sărit într-un taxi, taxiul s-a stricat, am văzut o fermă, am cerut un cal, calul a crăpat de goană, l-am lăsat, am alergat 15 kilometri și… iată-mă, să trăiți!Căpitanul, zâmbind în sinea lui...- Bine soldat. Treci la cazarmă!Ceilalți opt după el, exact aceeași poveste.Într-un final, apare și ultimul și-ncepe… să vedeți, am pierdut autobuzul, am sărit într-un taxi…Căpitanul:- Daa, și taxiul s-a stricat…- Nu, nu s-a stricat, dar erau altele stricate-n drum, și-o grămadă de cai morți… Ne-a luat două ore ca să-i ocolim!