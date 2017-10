Mort de fericire că nu te înşeală nevasta

Mort de fericire că nu te înșeală nevasta

După mulți ani de la moartea lor, Bulă și Ștrulă se întâlnesc la porțile Raiului, prilej cu care Bulă întreabă:- Ștrulă, ce mă bucur să te văd, dar ia spune, tu de ce ai murit?- N-o să crezi, am murit de bucurie! Dar tu de ce ai murit?- Eu am murit de frig! Da’ cum adică ai murit... de bucurie?- Păi într-o zi am primit un telefon la serviciu că mă înșeală nevasta. Am fugit acasă și m-am uitat peste tot; în dormitor, în bucătărie, pe balcon, în baie... Nimeni! Și atunci am murit de bucurie!- Bă’, prostule!... Trebuia să cauți și în frigider! Acum trăiam amândoi!