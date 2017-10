Mirese in alb

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vine o fetita la mama sa si o intreaba: - Mamico, de ce toate miresele sunt in alb? Mama raspunde: - Fiindca sunt fericite. Fetita adauga: - Atunci e clar de ce mirele e in negru.Vine o fetita la mama sa si o intreaba: - Mamico, de ce toate miresele sunt in alb? Mama raspunde: - Fiindca sunt fericite. Fetita adauga: - Atunci e clar de ce mirele e in negru.