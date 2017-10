Mirajul blondei şi-al vitezei

Mirajul blondei și-al vitezei

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Intră în spital trei motocicliști grav răniți în accidente. După operație, merge doctorul la fiecare să-l întrebe ce a pățit. Îl întreabă pe primul: - Cum ai avut accidentul? - Păi domnule doctor, am acasă o Yamaha și m-am dus cu 200 km/h, am văzut o blondă, m-am uitat după ea și primul stâlp a fost a meu. Doctorul îi spune să nu se mai uite după femei când conduce. Merge la al doilea. - Tu ce ai pățit? - Domnule doctor, am acasă o Honda, m-am dus cu 250 km/h, am văzut o blondă, primul pom a fost a meu. Doctorul îi spune din nou, și lui, să nu se mai uite după femei în timp ce conduce. Merge la al treilea. - Tu cum ai avut accidentul? - Păi domnule doctor, am acasă un jaf de motoretă și, când i-am văzut pe ăștia doi cu ce viteză trec pe lângă mine, am crezut că eu stau pe loc și m-am dat jos să văd ce are.