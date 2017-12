Miracole în interes personal

Un credincios indian, unul arab și unul evreu stăteau de vorbă pe teme religioase, povestindu-și cele mai miraculoase experiențe pe care le-au avut pe calea spirituală.- În timpul unei ploi torențiale care a provocat o mare inundație, povestește indianul, m-am rugat lui Krishna să mă salveze și pe o rază de 20 de metri în jurul meu s-a făcut senin, iar pământul s-a uscat și am fost ocolit de ape...- Eu eram în deșert, zice arabul, aproape mort de sete... Atunci m-am rugat lui Allah să mă ajute și pe o rază de 20 de metri în jurul meu a început să cadă o ploaie răcoroasă și binefăcătoare care a ținut o zi întreagă, până am ajuns la loc sigur...- Și mie mi s-a întâmplat un miracol, spune la rândul lui evreul. Într-una din zilele de sabat, când ieșeam din Sinagogă, am văzut pe jos un portofel plin cu bani și m-am rugat Domnului să mă ajute să nu păcătuiesc tocmai de sabat. Și atunci, pe o rază de 20 de metri în jurul meu... s-a făcut joi!