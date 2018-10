Mincinoasa n-a venit!

Un ardelean octogenar se duce la doctor.- Domnule, mi-e cam rușine, dar am nevoie de ajutor!- No, care-i baiul?- Sunt văduv de zece ani, n-am copii și sunt bogat! Deseară, vine la mine o femeie și, ca să nu mă fac de rușine, vă rog să-mi dați ceva întăritor.- Moșule, Viagra n-am astăzi, dar am făcut eu o vitamină, mai tare, pe care nu am testat-o încă pe oameni.- Plătesc oricât, chiar dacă e riscant.- Nu plătești nimic, dar mâine să vii să-mi spui cum a fost.În ziua următoare, moșul radiază:- Dragul meu doctor! Așa de bine nu m-am simțit nici în tinerețe! Primul număr pe hol, al doilea în bucătărie, al treilea în sufragerie, al patrulea în baie...- Stai, stai un pic! Dar femeia?- Mincinoasa n-a venit!