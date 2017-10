Milioane de pensionari şi-au amintit că o duceau mai bine pe vremea Împuşcatului Năstase

6

Si PDL mari democrati mai sunt

Tovarasii Udea, Boc, Blaga, Videanu, Traianel, Stoica, Stolojan si Ungureanu cantau ode de bucurie tovarasului Niculae Ceausescu Daca tu consideri PSD ca fiind de extrema stanga si PDL de dreapta, inseamna ca nu ai invatat deloc istorie la scoala !!! PSD, PDL, UDMR si PPDD plus PRM sunt de stanga total Ce inseamna doctrina de stanga:"Statul se implica total in societate si nu lasa pe niciun roman sa isi incerce egal sansele pe piata muncii" in timp ce doctrina de dreapta, permite ca fiecare cetatean al Romaniei sa isi incerce norocul in afaceri fara ca statul Roman sa ii puna piedica, lucru de care PDL sunt pe dinafara, ei si-au bagat economia in propriul buzunar si nu au dat drumul la robinetul economiei !!! Esti un colonel in rezerva de-al lui Gabriel Oprea ce abia asteapta sa treaca la general !!!

pt.rex

alex., 23 iunie 2012

esti patetic baiete,comunistule.