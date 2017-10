Mihai Trăistariu va lansa un album cu piese în şase limbi

Mihai Trăistariu va lansa un album cu piese în șase limbi

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Trăistariu va lansa, în septembrie, albumul „Love is...", ce conține piese în română și în cinci limbi străine, printre care spaniola, chineza și portugheza, ce va apărea în 14 țări, a declarat cântărețul pentru NewsIn. Materialul discografic conține 12 piese ritmate de dragoste, printre care și „Scegli", în limba italiană, „I love your way", în engleză, și „Ni kuai le ma", pe care Trăistariu o cântă în limba chineză. După melodia „Dimmi si o no", al cărei videoclip rulează deja pe posturile de televiziune, Trăistariu va filma în următoarele două săptămâni clipuri pentru „Puerto Rico" și „Your love is high". Cele două piese vor fi traduse în limba română pentru varianta din România a albumului, potrivit cântărețului. Trăistariu a colaborat pentru o piesă de pe album cu violonista Alexandra Toader, iar la o alta cu cântăreața Iulia Ciobanu. „Am văzut că toată lumea a început să cânte în limbi străine, cred că și datorită succesului lui «Tornero» afară, nu mai cântă nimeni în românește, chiar mă miram", a spus Mihai Trăistariu pentru NewsIn. „Eu zic că, încet-încet, muzica noastră a evoluat", a adăugat cântărețul. Albumul „Love is..." va fi lansat în 14 țări, printre care și România, în diferite emisiuni de televiziune.