Micul dejun de ieri şi de azi (II)

Micul dejun de ieri și de azi (II)

Ştire online publicată Marţi, 15 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

2001 7:30 Scularea. 7:35 Aprind focul și pun apa la încălzit. 7:40 Beau doar Jacobs Kronung, fără cofeină. Cu un sfert de linguriță de zahăr brun. 7:50 Musli cu lapte de capră (am pe cineva care-mi procură de la țară). 8:05 Pâine neagră cu tărâțe, un pic de unt gras fără sare și miere de pădure. Am citit în revista Formula AS că așa e mai sănătos. 8:20 Fumez un Kent. 8:25 Îi înjur pe Iliescu și Năstase și plec la serviciu. PS: Azi iau taxiul, cunosc un șofer și nu-mi ia mult, că nu pune aparatul. 2005 8:30 Scularea. 8:35 Caut telecomanda și dau drumul la plasmă. 8:40 Scot cuburile de gheață din combina frigorifică și le pun la topit în cuptorul cu microunde. 8:45 Între timp, scot pâinițele din automatul de făcut pâine, iau portocalele și merele și le pun în storcătorul de fructe. 8:50 Apa rezultată din cuburile topite o pun în expressorul de cafea (fac așa pentru că am citit că la minus 20 de grade Celsius, cât am în congelator, nu rezistă nicio bacterie, chiar dacă eu cumpăr doar apă plată pură de Evian). 9:00 Pâinica o introduc în cuptorul cu microunde și o las cât să fie crocantă, după care pun cașcaval feliat, jambon afumat și două fileuri de anșoa. Las până se topește cașcavalul, scot și adaug două picături de suc de lămâie. 9:20 Sucul de fructe îl beau cu frișcă și o idee de dulceață de coacăze. 9:30 Fumez o Sobranje Black. 9:45 Îi înjur pe Băsescu și Tăriceanu și plec la serviciu. PS: Azi mi-e lene să-mi iau Touaregul. Am comandat o limuzină. Nu contează prețul, mai am bani din împrumutul pentru nevoi personale. (va urma)