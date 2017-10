Metodă inedită de a ghici vârsta femeilor

Ştire online publicată Luni, 06 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O doamnă de 44 de ani, dornică de a părea mai tânără, decide ca pentru ziua aniversării să-și facă un lifting al feței. Operația are loc și ea părăsește clinica, fericită de noua sa față. La un chioșc de ziare cumpără un ziar și îl întreabă pe vânzător:- Amice, nu mă înțelege greșit, aș vrea să-ți pun o întrebare: Câți ani îmi dai?- Ah, aș spune că....32 de ani!Femeia se bucură și spune:- În realitate, am 44 de ani!Ceva mai târziu intră la un Mc’Donalds comandă un hamburger și pune aceeași întrebare vânzătorului și primește același răspuns. Femeia și mai fericită spune:- În realitate, am 44 de ani, mulțumesc!Pentru a ajunge acasă, femeia merge cu autobuzul și se așază lângă un om în vârstă și îi pune aceeași întrebare:- Scuză-mă, domnule, câți ani îmi dați?- Stimată doamnă, am 85 de ani și nu mai văd așa bine, dar când eram tânăr aveam o metodă extrem de precisă de a descoperi vârsta femeilor. Lăsam mâna să-mi alunece în chiloțeii femeilor și astfel puteam spune cu precizie vârsta fiecăreia.Femeia ezită puțin, dar văzând că nu e nimeni în autobuz acceptă. După 10 minute omul dă verdictul.- Aveți 44 de ani!- Este incredibil, cum ați reușiți să faceți?- Eram în spatele dumneavoastră la Mc’Donalds!