Mesaj către un prieten

Dragă George,Nu ți-am scris niciodată până acum, dar chiar am nevoie de sfatul tău pentru o decizie foarte importantă.Să îți explic. Am suspectat de ceva timp că soția mă înșeală. Semnele obișnuite... sună telefonul și dacă răspund eu, cel care sună închide. Soția a ieșit cu prietenele recent foarte mult și când o întreb cine sunt ele întotdeauna îmi răspunde „Doar niște prietene de la serviciu, nu le cunoști”. Stau întotdeauna treaz să mă uit pe geam ca să văd taxiul ei când vine acasă, dar întotdeauna vine pe jos, pe alee. Deși aud o mașină care pleacă de parcă ar fi coborât din ea la colțul străzii. De ce? Poate nu era într-un taxi? Odată am luat telefonul ei doar pentru a vedea cât e ceasul și a început să se enerveze și să țipe că niciodată să nu îi mai ating telefonul și de ce o verificam în acest mod. În fine, niciodată nu am deschis acest subiect cu soția mea. Cred că în adâncul sufletului meu pur și simplu nu vreau să aflu adevărul, dar aseară a ieșit iar și m-am hotărât s-o verific mai bine.Am hotărât să parchez motocicleta mea Harley Davidson aproape de garaj și să mă ascund după ea pentru a avea o vedere largă asupra întregii străzi când ea ar fi venit acasă. Chiar în acel moment, când eram culcat după Harley-ul meu, am observat că prin învelișul de la supapa motorului meu părea că se scurge puțin ulei.E ceva ce pot repara și singur sau trebuie să o aduc înapoi la dealer?Mulțumesc,David