Memoria unei doamne elegante…

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie tânără și foarte elegantă a fost implicată într-un accident de circulație.- N-ați memorat cumva, doamnă, numărul mașinii care v-a accidentat? Ne-ar fi de mare ajutor în desfășurarea anchetei!- Nu, domnule polițist, din păcate eu nu am memoria cifrelor. Totul s-a petrecut așa de rapid! Apoi, după câteva clipe de ezitare, femeia îi spune polițistului:- Doar atât am putut reține, domnule polițist, că lângă șofer stătea o femeie brunetă, cu ochii fardați într-un bleu țipător, cu două clipsuri, sunt sigură că nu erau de aur veritabil. Era îmbrăcată într-un mantou negru, descheiat, prin care se vedea o rochie decoltată, de un roșu putred. Altceva zău că nu-mi amintesc…