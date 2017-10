Melodii inspirate de personaje adevărate

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Oh, Carol", „Lola", „Philadelphia Freedom" sau „Our House". Sunt melodii pe care le știm cu toții, le-am ascultat de nenumărate ori și pot fi considerate „clasice". Toate însă au o particularitate comună: au fost inspirate sau dedicate unor reprezentate ale sexului frumos. „Fur Elise", a maestrului Ludwig van Beethoven este o emoționantă poveste de dragoste. Istoricii spun ca tânăra căreia i-a fost dedicată opera nu se chema Elise, ci Therese. Unii spun chiar că e vorba despre Therese Malfatti, una dintre femeile care au refuzat cererea în căsătorie a compozitorului. Elton John și Bernie Taupin au urcat rapid în topuri în 1975 cu „Philadelphia Freedom". Cântecul a fost compus în semn de mulțumire pentru Billie Jean King care i-a dăruit lui Elton John un costum. Se pare că titlul face referire la echipa „The Philadeplhia Freedoms", creată de Billie Jean pentru a susține jucătorii de tenis. Vă aduceți aminte de „Lola", semnată de Ray Davies? Ei bine, ea a fost inspirată de un travestit, numit Candy Darling. Se pare că Davies s-ar fi întâlnit cu Darling și a scris cântecul după o scurtă relație cu travestitul. Ce spuneți însă de „Oh, Carol"? O piesă care nu are nevoie de nicio prezentare. Compozitorul, Neil Sedaka, i-a dedicat melodia primei sale iubiri, Carole King. Cei doi s-au îndrăgostit în timpul liceului, iar după succesul piesei, Carole a scris și ea o replică, „Oh, Neil", care însă nu a avut același succes. „867-5309/Jenny" este o altă melodie de dragoste, foarte emoționantă. Din păcate, nu se știe dacă ea a existat în realitate pentru că cei doi compozitori au spus povești diferite. Un lucru este sigur. Numărul de telefon este cât se poate de real, fiind numărul unei camere din campusul Universității Brown. Bob Dylan și-a mărturisit și el dragostea prin muzică. „It Ain't Me, Babe" a fost cel mai frumos dar pe care muzicianul i l-a făcut iubitei sale Joan Baez. O altă fericită doamnă care a servit drept muză unui muzician a fost Joni Mitchell. Ea l-a inspirat pe Graham Nash să compună „Our House", după ce s-au mutat împreună într-o căsuță din Los Angeles.