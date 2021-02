Mecanicul auto şi Sfântul Petru

Într-o bună zi, la poarta Raiului, un tip foarte ofticat…Sfântul Petru îl ia de-o parte:– Ce-i fiule, care e problema?– Păi, nu se poate domnule, uită-te la mine, am 35 de ani, sănătos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt căsătorit… seara mă culc liniștit şi dimineața mă trezesc mort, în ceruri? Trebuie să fie o greșeală!– Mmmm, nu s-a mai întâmplat până acum, da, în fine, să vedem cum zici că te cheamă fiule?– Manivela, Grigore Manivela…– Şi ce meserie zici că ai avut pe acea lume?– Mecanic auto Dacia.– Aha, gata, uite, am găsit fişa ta… păi s-a lămurit fiule, uite, aici scrie că ai murit de bătrânețe !– De bătrânețe? Cum de bătrânețe ?– Păi da, că am însumat orele de manoperă din facturile tale, şi a ieșit că ai peste 160 de ani!